Alsina, sobre el posible acuerdo entre Podemos y Sumar: "Podemos tiene razón en reivindicarse en este momento"

En su cita semanal con Susanna Griso en 'Espejo Público', Carlos Alsina, comenta la columna de Iván Redondo en 'La Vanguardia'. En ella dice que ya no ve presidente a Pedro Sánchez y Alsina afirma que leyendo la columna llega a dos conclusiones: que Iván Redondo ya no ve a Yolanda Díaz como presidenta y que tiene serias dudas de la campaña que está haciendo el PSOE sea la acertada.

¿Va a haber alianza entre Podemos y Sumar?

Otro de los asuntos que ambos comentan es la importancia de esta semana para las negociaciones entre Sumar y Podemos para presentarse conjuntamente o no a las elecciones generales. Alsina cree que va a haber alianza entre ambos partidos y dice que ahora parece que la discusión está en qué puesto va Irene Montero. "Yo pensaba que la nueva política era lo de que no importa los sillones y los puestos, pero parece que no", asegura Alsina.

Además, resalta cómo en poco tiempo cambian las cosas, como la posición del PSOE sobre Yolanda Díaz, que se la veía como socia necesaria en el futuro para que Sánchez pudiera reeditar el gobierno de coalición y ahora los ministros dicen que si eres de izquierdas tienes que votar al PSOE y que si se vota a Yolanda es como si se votara a Vox.

Las encuestas coinciden en que el PP se come a Vox y a Ciudadanos

Por otro lado, Susanna Griso y Alsina comentan las encuestas que se han publicado este lunes, que auguran que el PP rozaría los 150 escaños con los votos de Ciudadanos y absorbiendo a Vox. Alsina dice que, visto lo que ha pasado con algunas encuestas, tendremos que ver que pasa, aunque parece que las encuestas ven claro que el PP ganaría las elecciones y el PSOE quedaría segundo.

Además, Alsina resalta que sería interesante saber cómo se plantea una negociación de estas características. "Por un lado, Sumar aporta una expectativa mientras que Podemos plantea lo que ya han hecho y en ese sentido, creo que Podemos tiene razón en reivindicarse en este momento", comenta Alsina.

Alsina se pregunta qué pesa más en una negociación como esta, la realidad que hemos tenido o la esperanza que representa Sumar.