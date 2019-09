John Müller

El proverbio de hoy está dedicado a Theresa May. Dice el refranero que "quien canta sus males espanta", pero no es el caso de Theresa May. Aunque Cervantes insista en que "donde hay música no puede haber cosa mala", lo cierto es que lo que le está ocurriendo a la primera ministra británica se puede interpretar mejor a la luz de una frase de Leonard Bernstein, el famoso director de orquesta norteamericano: "La música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido".