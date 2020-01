Los vocales del CGPJ discuten el aval de idoneidad de Dolores Delgado para fiscal general del estado

No habrá unanimidad . El informe que emitirá el CPPJ, preceptivo y no vinculante, valorará si la propuesta del Gobierno de que Dolores Delgado sea fiscal general del estado cumple los requisitos para el cargo. Algo en principio sencillo pero que mantiene divididos a vocales progresistas y conservadores.

Los vocales progresistas van a votar SÍ al aval, porque entienden que esto tiene que ser un mero trámite.

Se acogen al pie de la letra la ley. El artículo 29 del Estatuto Fiscal recoge que "el Fiscal General del Estado será nombrado por el rey y a propuesta del Gobierno, oído previamente por el CGPJ, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio, con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión".

Según las fuentes consultadas por Onda Cero, hoy los vocales progresistas dirán que el CGPJ solo debe atenerse a valorar esos dos requisitos, prestigio y antigüedad, por tanto no cabe otra que el aval.

Sin embargo vocales del bloque conservador también consultados por Onda Cero, aunque no discuten que el CGPJ no debe entrar a examinar al candidato, sí sostienen que hay en el espíritu del estatuto fiscal una apariencia de imparcialidad que debe exigírsele a un fiscal y que no la encarna una persona que hasta la fecha no ha renunciado a su escaño de diputada.

Estos vocales son muy reacios a conceder sin más el aval y argumentan que las puertas giratorias que han propulsado a Delgado del Ministerio a la Fiscalía sin escalas la comprometen y hacen dudar de la independencia que se le debe suponer.