El reto matemático: ¿Qué sale más veces al deshojar una margarita, 'me quiere' o 'no me quiere'?

Pregunta del reto

Juguemos a "me quiere, no me quiere", sabiendo que empezamos a deshojar por "me quiere" y que las margaritas vienen de los números de Fibonacci, 1,1,2,3,5,8,... y así, el número siguiente viene de la suma de los dos anteriores...

¿Qué sale más veces? ¿Que "me quiere" o que "no me quiere"?

Solución

Hay el doble de impares que de pares, puesto que impar es par + impar y también impar + par, y par solo ocurre cuando se juntan impar+impar. Es un juego que nos da una respuesta positiva 2 de cada 3 veces. Por eso ha triunfado tanto