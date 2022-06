CON SANTI GARCÍA CREMADES

El reto matemático: ¿Cuál es la mejor subida de sueldo?

Nuestro matemático, Santi García Cremades, nos propone un reto para calcular cuál sería la mejor oferta laboral en relación a la subida de nuestro sueldo. Si cobro 1.000 euros y me dan a elegir entre que cada año mi sueldo aumente un 10% o me paguen 120 euros más, ¿qué me interesa más de aquí a 5 años?