Consultorio matemático: ¿para qué sirven las matemáticas?

Pregunta

¿Tienes algún ejemplo en el que las matemáticas te han sido útiles en tu día a día?

Solución

Hoy, la solución es totalmente abierta. Algunos de nuestros oyentes nos dan sus respuestas:

"Soy ingeniero, no he ejercido nunca como tal, pero me sirvió en su momento las matemáticas para calcular el área de un tejado mediante triangulación"

"Yo como camionero las matemáticas la verdad es que me sirven para un montón de cosas, desde lo más básico que es calcular las horas de conducción hasta calcular horas de llegada, horas de carga, planear la ruta cuando no sé salir, ir a cargar a un sitio. Al final estás todo el día echando cuentas".

"Cuando de pequeña estudiaba quebrados o fracciones las aborrecía, no me gustaban nada. Hoy en día trabajo en un registro de la propiedad y no hay día de mi vida en el que no utilice las fracciones para hacer inscripciones de herencias por partes indivisas".