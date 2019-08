El velero Pros, la vuelta al mundo de Magallanes

Con motivo de que el velero pros, que se encuentra ahora mismo en Sevilla, imitará el viaje de Magallanes para conmemorar la primera vuelta al mundo y el descubrimiento del océano Pacífico, hablamos de viajes, de cuál ha sido el más largo y el que más le ha gustado a nuestros locutores y oyentes.

Francisco Ruiz Aldereguía es un marino profesional, experto en la historia del Pacífico y autor de varios libros, como por ejemplo, “Islas lejanas”. Se ha sumado a la aventura de recrear el viaje de Magallanes y nos cuenta como está previsto que sea el viaje, "nosotros no vamos a estar tres meses navegando en el Pacífico", lo que quieren es dar visibilidad a la historia de Magallanes. "El hombre de hoy no lo aguantaría, no estamos acostumbrados a pasar hambre, ni a aguantar un dolor, ni al aburrimiento" añade.

El experto en viajes marinos e historiador nos habla dela época del imperialismo colonial, en la que todo ese tercio de la Tierra que es el Pacífico se llamaba el Lago Español.

Nuestros oyente nos cuentan cuál ha sido su viaje favorito, el viaje de sus vidas. Algunos destacan los destinos de sus viajes de fin de curso, otros viajes con amigos, el interraíl por Europa e incluso alguno nos habla de sus viajes por Japón.