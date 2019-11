¿Qué piensa la gente sobre la sentencia de los ERE?

Edu Galán sale a la calle a preguntar a la gente por el asunto de la semana: los ERE. Y como hace mucho frío, Edu Galán tampoco puede dejar de preguntar a la gente por la pobreza energética . ¿Qué les parece a los ciudadanos la sentencia que afecta a la cúpula del PSOE andaluz? ¿Piensan los ciudadanos en el gasto económico antes de encender la calefacción?

Edu Galán hace cata social. No bebe con la gente, sino que les pregunta por los principales asuntos informativos: esta semana, la sentencia de los ERE. Y el primero Pedro, prejubilado, empieza fuerte: "No entiendo por qué piden la cabeza de Pedro Sánchez, quien debería dimitir de sus cargos es Susana Díaz". Edu Galán, que asegura que hace un frío terrible en Madrid, también pregunta a Pedro si con su modesta pensión, piensa en el dinero cuando enciende la calefacción. "Claro, no he podido ponerla hasta hace tres días", asegura.

Elena, a quien la acompaña su hija, se aventura a decir que con "Podemos y el PSOE en el Gobierno no vamos a dejar un mundo mejor a nuestros hijos". Y afirma que también piensa en el ahorro económico cuando enciende la calefacción, pero también en el ahorro energético.

