Las preguntas de Amón: "¿No es un serio problema para el PSOE que la izquierda fragmente su voto?"

1.- ¿No os parece maravilloso que la izquierda haya ganado las elecciones, se haya saboteado a sí misma un Gobierno y haya forzado otros comicios donde ahora va a dividirse en tres partidos distintos?

2.- ¿Hasta qué punto Sánchez precipitó las elecciones anticipadas sabiendo que el partido de Errejón comparecería en ellas para vengarse de Iglesias?

3.- ¿Ahora bien, no es un serio problema para el PSOE que la izquierda fragmente su voto y que el partido de Errejón pueda restarle votos a los socialistas?

4.- ¿Podría haber imaginado Casado un escenario más propicio? El PP recupera terreno a expensas de Cs y de Vox. Y la fractura de la izquierda acerca un poquito Génova de la Moncloa.

5.- ¿Os parece verosímil que Errejón finja no haber inducido el voto asambleario y haberse enterado casi por la prensa? Su partido no tiene aún candidato, pero cuesta trabajo creer que no sea él mismo.

6.- Reconozcámosle a Santiago Abascal su ejercicio de sinceridad. Ha estado eludiendo a Salvini durante meses y ha terminado abrazándose con él en Roma. ¿No es hermoso el inicio de la campaña electoral de Vox? Podrían, de paso, haber arrojado al Tíber a un inmigrante y haberse subido al balcón de la Plaza de Venecia donde el Duce arengaba al gentío.

7- ¿No es preferible ver la película de Amenábar antes que arrojarlo a la cuneta? Van a llevarse una sorpresa quienes esperan apologías o maniqueismos.