Las preguntas de Amón: "¿Quién tiene menos confianza, Grande Marlaska en la Guardia Civil, o la Guardia Civil en Grande Marlaska?"

1.- ¿Quién tiene menos confianza, Grande Marlaska en la Guardia Civil, o la Guardia Civil en Grande Marlaska?

2.- ¿No os ha parecido un poco obsceno que el ministro de Interior suba el sueldo a los guardias civiles justo cuando se ha precipitado los ceses o las dimisiones de los altos mandos?

3.- ¿Por qué el Gobierno consideró peligrosa una reunión de los pastores evangélicos y consideró inocuas las aglomeraciones del 8M?

4.- No sé si habrá un delito de prevaricación. El error político no tiene por qué convertirse en un delito, pero ¿pero no es mucho más grave que Interior se inmiscuyera en una investigación judicial?

5.- Toda la oposición pide la dimisión del ministro, incluido Ciudadanos. ¿Se acabaron las prórrogas al estado de alarma o aparecerán a salvar a Sánchez los partidos soberanistas?

6.- ¿O es que acaso no son ERC y el PNV quienes más están celebrando el cese de Pérez de los Cobos y la dimisión de Laurentino Ceña, el número dos de la Guardia Civil?

7.- Ahora nos dará los detalles Rafa, pero ¿no os enternece el candor y la solidaridad con que los medios afines al Gobierno han acudido a apagar la crisis?