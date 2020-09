Las preguntas de Rubén Amón: ¿No es muy poco democrático que la fiscal general sea la antigua ministra de Justicia?

1- ¿Es verdad que Pedro Sánchez va a crear, si no ha creado ya, el Ministerio del Tiempo? El Consejo de Ministros anuló ayer las sentencias del franquismo. A este paso evitamos la dictadura, recuperamos la Segunda República y si, si me deja a mí me gustaría evitar la muerte de Manolete.

2- ¿Qué tal si en lugar de juzgar tanto el pasado, Sánchez purga un poco el presente y se comporta como si estuviéramos en una democracia real que respeta la separación de poderes?

3- ¿O es que no os parece que es muy poco democrático que la fiscal general sea la antigua ministra de Justicia y que sea remangado la camisa para trabajar a favor del Gobierno?

4- Sánchez e Iglesias han vuelto a resucitar a Franco, el gran aliado de la Legislatura. Y ¿por qué no lo llevan otra vez al Valle de los Caídos, aprovechando que va a transformarse en Cementerio Civil del Laberinto al 30 o al 39?

5- Iglesias se reúne con Esquerra y Bildu para ganar el apoyo de los presupuestos. ¿Qué le parece a Ciudadanos esta bonita, entrañable cama redonda?

6- ¿Cuándo van a admitir las autoridades que el Covid- 19 ha vuelto, que empiezan a llenarse las urgencias de casos y que el confinamiento ha sido un completo desastre?

7- ¿Será la vacuna del coronavirus, la gran promesa electoral de Trump? Ayer anunció que estará disponible en unas semanas y no se refiere a la lejía. Pero todo esto parece un farol.

