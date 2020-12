Las preguntas de Amón: "¿Hasta cuándo se va a usar el papel del rey emerito en la Transición para encubrir sus fechorías?

1. Jaume Asens, líder de los Comunes en Cataluña, pide una ley de amnistía a los artífices del 'procés' porque el indulto le parece poco. ¿Qué tal, si de paso, los indemnizan y se les organiza un acto de desagravio?

2. ¿Qué os parece la acrobacia que ha improvisado el Gobierno para negar que esté habiendo traslado de inmigrantes a la península? Se llaman "reubicaciones coyunturales".

3. El Rey emérito abona 680.000 euros a Hacienda para formalizar su regularización fiscal. Se supone que es la manera de evitar mayores daños y neutralizar el proceso judicial. Pero, ¿no es el modo también de condenarse en términos simbólicos, de exponer la anomalía y opacidad de sus cuentas y de asegurarse el destierro eterno?

4. Se le compara con Monedero y con Messi. ¿Pero no os dais cuenta de que a diferencia de ellos, su imagen aparece en las monedas de 1€ y 2€, y que a diferencia de ellos parece que ha dispuesto de información privilegiada?

5. ¿Hasta cuándo va a seguir utilizándose su papel de timonel de la Transición como argumento encubridor de las fechorías?

6. ¿Y cuántas de esas fechorías no van a prosperar nunca porque le ampara la inviolabilidad, y cuántas en cambio, sí se dirimen en Suiza?

7. Ya habéis descubierto que la vacuna de Pfizer no es recomendable para sujetos alérgicos severos, ¿por qué se ha revelado esta información cuando ya está en la calle y no antes? Que no se me malinterprete porque yo la sigo queriendo.