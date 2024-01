TERTULIA EN 'MÁS DE UNO'

Tertulia: ¿Aprobará Junts la ley de amnistía o la rechazará?

Con Pilar Velasco, Paco Marhuenda, David Jiménez Torres, Marta García Aller y Rubén Amón comentamos la actualidad política. Debatimos la posibilidad de que Junts per Cataluña frene la tramitación de la ley de amnistía por no incluir los delitos de terrorismo y de alta traición en el texto. Sobre este tema, opinamos sobre la falta de explicación sobre el texto de la ley para los diputados que la tendrán que aprobar o no. Además, analizamos de qué forma se configura la ley de amnistía a medida de los independentistas y cómo estos exigen su modificación según las decisiones judiciales.