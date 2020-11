Tertulia: ¿Es el fin de la libertad educativa y de la educación concertada?

Los tertulianos Nacho Cardero, Anabel Díez y Rubén Amón comentan en Más de uno la nueva ley de educación, conocida como Ley Celaá.

Para ello, Carlos Alsina entrevista al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo que comenta que "han conseguido a través de Podemos y los socialistas una ley que no nace del consenso de las Cortes, no proporciona estabilidad". Sobre la educación concertada cree que "si hay muchas solicitudes en un colegio concertado, lo lógico es ampliarlos". Por lo que se pregunta "qué sentido tiene que solo pueda elegir colegio el que tiene dinero y el que no tiene dinero tiene que mandarlo a donde diga la autoridad educativa, es una ley muy retrógrada". .