Tertulia: La disculpa del Papa

MÁS DE UNO

Pilar Gómez, Toni Bolaño, Javier Caraballo debaten en la Tertulia Más de uno sobre las polémicas imágenes donde el Papa le reprendía a una mujer por agarrarlo. En el día de hoy, el protagonista ha sido su perdón. El Papa no ha dudado en pedir disculpas y admite que perdió la paciencia. Por otro lado, no podemos dejar de comentar las sesiones de investidura que serán desde sábado a martes, en un fin de semana en el que se celebra la festividad de los Reyes. Así comenzamos el balance de las primeras horas de este nuevo año. Por último, recordamos que a partir de diciembre de 2020 ya no se podrán cambiar las pesetas y actualmente siguen habiendo en España más de un millón y medio de estas monedas.