Rafa Latorre: "Si se sabía que habría rebrotes, ¿por qué no se preparó un dispositivo legal para las comunidades?"

Ahora sí que no se puede alegar sorpresa. Se sabía que iba a haber rebrotes y se sabía que una democracia no puede vivir por siempre en Estado de alarma. La pregunta entonces es que si esto se sabía por qué no se preparó un dispositivo legal que permitiera reaccionar con diligencia a las comunidades, que tienen que contener los focos de COVID que van surgiendo.

La política que se ha demostrado más exitosa ha sido la de la identificación de los contagios y el aislamiento selectivo de los contactos porque permite frenar el avance de la enfermedad sin parar la economía.

Esta es una conclusión admitida por todos y hubo tiempo suficiente para aplicarla. ¿Cómo es posible entonces que esté ocurriendo lo que ocurre en Cataluña? Que un Gobierno autonómico se conceda poderes excepcionales con el beneplácito del Gobierno central. Bueno, qué digo con el beneplácito, el aliento.

Si, como dice Illa, no hay invasión de competencias, lo que es entonces es un problema de soberanía. De lo que no hay duda es de que el conflicto legal revela que no se previó lo que era tan previsible.

Hay un estudio de la Universidad de Cambridge que sitúa a España como el país desarrollado que peor ha gestionado esta pandemia y yo concluyo que España o al menos su Gobierno parece obstinada en que nadie le arrebate este meritorio lugar.

