Rafa Latorre, sobre Rajoy: "No se puede decir que fue el mejor presidente, pero sí el más gracioso"

EL GALLO ZUMBÓN

Rafa Latorre analiza en Más de uno la entrevista que Pablo Motos le hizo a Mariano Rajoy en El Hormiguero y destaca "la reconciliación de Mariano Rajoy con su caricatura, parece que se está imitando a sí mismo". Además, comenta que "habla como si no le correspondiera ni uno solo de los 70 escaños que perdió el PP en la siguiente ocasión en la que se enfrentó en las urnas". Pero considera "admirable" que haya conseguido vivir "como si lo que vino tras él no fuera en absoluto consigo". "De todas las formas de jubilación que se conocen a los ex presidentes pensábamos que las habíamos conocido todas. Nos quedaba la deriva humorística de Rajoy, del que quizás no se puede decir que fue el mejor presidente, pero sí es el más gracioso", concluye.