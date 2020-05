Rafa Latorre: "O los expertos han fracasado o el Gobierno no ha sabido escucharles"

el gallo zumbón

Rafa Latorre habla en Más de uno de la certeza de que "no vendrá solo el duelo, sino también el vértigo", por la crisis económica que vendrá después de la pandemia. Además, comenta que "los expertos no existen" y que o bien, los que ha elegido el Gobierno han fracasado gravemente o el Gobierno no ha sabido escucharles".