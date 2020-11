Rafa Latorre, sobre el cierre de Zalacaín: "Hay que ser muy cuidadosos con los hosteleros"

Rafa Latorre analiza en Más de uno las reacciones al cierre del célebre restaurante Zalacaín, en Madrid.

La vicepresidenta de Podemos en el Congreso, Gloria Elizo celebra que con su cierre se "desmoronan las trastiendas del régimen del 78", a lo que Rafa Latorre comenta que "eso de que una vicepresidenta del Congreso hable del régimen del 78 como algo ajeno, hombre, que tenga cuidado que si se desmorona el régimen algún cascote le caerá encima".

Además, Rafa Latorre comenta sobre "la maravillosa fábula en la que vive esta gente, como si a los ricos y a los poderosos se les fueran a acabar los restaurantes" y cree que alguien con vocación social "debe ajustar cuentas con sus clientes en lugar de preocuparse por sus trabajadores".

Concluye comentando que "en esta sociedad hipersensibilizada habría de ser cuidadoso para no ofender a los hosteleros. De los ricos que no se preocupe Elizos, no les faltará una fuente de patatas suflé entorno a la que conspirar".