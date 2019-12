Rafa Latorre: "El adjetivo político es un ennoblecedor eficaz"

EL GALLO ZUMBÓN

Rafa Latorre reflexiona sobre el conflicto político, este "no es un conflicto cualquiera sino uno que requiere diálogo". A todo esto, RAfa afirma que poco queda "que decir del adjetivo político cuando acompaña al sustantivo preso, como engrandece al sedicioso". "Lo político adquiere todo su potencial ennoblecedor con el asesinato" de tal manera que sería inconcebible que un delincuente con dos asesinatos a sus espaldas fuera invitado a dar una charla a una Universidad española, "si ese asesino no fuera un etarra y esa Universidad no fuera la del País Vasco"