Rafa Latorre: "Después de lo de ayer, la pregunta es ¿cómo podría aceptar Casado el pacto?"

el gallo zumbón

Rafa Latorre reflexiona sobre el pleno en el Congreso, "he asistido a mociones de censura más cordiales que esta invitación a un acuerdo que hace Sánchez". Además, reconoce que el presidente "prescindió del mínimo de cortesía de mirar a quién te interpela". Por ello, apunta que "quizás la idea original era plantear los pactos en unos términos tales que la oposición no pudiera aceptarlo, pero después de lo de ayer la pregunta no es si Casado ha aceptado o no el pacto, más bien es cómo podría aceptarlo".