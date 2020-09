La España que madruga: Los periódicos amanecen pesimistas con la evolución de la pandemia

Rubén Amón reflexiona en su siete preguntas sobre las declaraciones de Pablo Iglesias sobre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez.

Por su parte, Rafa Latorre nos trae las principales portadas de los diarios nacionales que se centran en la evolución de la pandemia, algunos anuncian una regresión.

Asimismo, Marta García Aller nos lleva a Francia, donde las adolescentes han comenzado una pequeña revuelta, hartas de que se las censuren cuando llevan escote o minifalda por considerarlo provocativo. Las adolescentes denuncian un doble rasero que los niños puedan vestir como quieran y las niñas no. Denuncian que no es en el modo de vestir en lo que hay que fijarse si no en el acoso.

El profesor Rodríguez Braun nos resume las principales noticias de empresa. La francesa SNCF reta a Renfe con su AVE ‘low cost’: la compañía gala ofrecerá descuentos de hasta el 50% entre Madrid y Barcelona (esto con empresas públicas). CaixaBank prevé un recargo de capital por su nuevo tamaño. Sabadell busca formas de crear valor para el accionista. Por último, Félix José Casillas nos trae todo el deporte.