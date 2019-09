No me toques los buzones o cómo evitar recibir propaganda electoral por correo

reEs probable que le haya llegado un mensaje a su teléfono móvil a través de WhatsApp en el que le informan de que puede dejar de recibir propaganda electoral. El cansancio provocado por el bloqueo político y la convocatoria de nuevas elecciones el 10 de noviembre, han generado esta campaña que nos explica que sólo "necesitas tu Cl@ve o certificado digital" para pedir a través de internet que no te envíen propaganda a tu buzón.

La campaña a través de whatsapp ¿Quieres dejar de recibir propaganda electoral? / ondacero.es

Los electores tienen derecho a dirigirse al censo para librarse del buzoneo, pero también se puede ejercer este derecho a través de internet en la web del INE si se posee certificado digital o mediante el sistema Cl@ve. Aquí puedes seguir paso a paso cómo realizar este trámite.

Sobre este asunto, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha afirmado en una entrevista en Más de uno que "hay que rediseñar las técnicas electorales, ya que los partidos políticos están en una situación de penuria económica" y se plantea la "eficiencia del buzoneo". Aunque admite que "sí es eficiente en Cataluña, el País Vasco o algunas municipios de Andalucía como Marinaleda".

Carlos Alsina ha hecho referencia a esta campaña en su monólogo y la ha bautizado como 'No me toques los buzones'. "Ahórrense llenarme los buzones de cartas suyas, no me manden su lista electoral, ya les conocemos y sabemos lo que piensan y proponen", apunta Alsina.

