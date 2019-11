Monólogo de Alsina: "Si eres de derechas, el PSOE nunca pactará contigo, pero si eres de derechas y nacionalista, tienes opciones"

Pues no. Abandone toda esperanza. ¿Acordarán esta tarde Rufián y Adriana Lastra la solución que garantice que siga habiendo pensión cuando usted y yo nos jubilemos? Pues no. ¿O a caso conoce usted qué propone Esquerra para hacer viables las pensiones de un país cada vez más viejo? Sacar Cataluña de España y si no hay para pensiones que se busquen la vida los extremeños. Esto es lo que sabemos y así, todo.

En la España a medio hacer que siempre está abriendo debates pero nunca los cierra lo único que tenemos claro cada mañana es que el día nos traerá nuevos ejemplos del sindiós en que se ha convertido la política patria. Y nuevas raciones de nuestro plato nacional por excelencia, que es la empanada… mental.

Prueben éste a ver qué les parece, miren:

Sostiene Carmen Calvo que la prueba de que la derecha no entiende la diversidad de España es que ya no la vota nadie en los territorios que tienen, atención, identidad histórica.

Toc toc, ¿hay alguien ahí? A ver: en Galicia la derecha gobierna con mayoría absoluta. Galicia. ¿ Galicia no tiene identidad histórica? En Navarra la derecha ganó las elecciones. ¿Navarra no tiene identidad histórica? En Andalucía la derecha está gobernando. ¿Andalucía no tiene identidad histórica? ¿No la tiene Aragón? Fíjate tú, Aragòn, el reino y la corona de Aragón, dile tú a un maño que su tierra tampoco tiene nada que sea muy propio. ¡Aragón! Si estuviera aquí Patxi López diría: ‘Carmen, ¿tú sabes lo que es una identidad?’

Hasta dónde habrá llegado la gota malaya del nacionalismo que ya se confunde tener identidad histórica con tener un gobierno nacionalista. Porque esto es lo que le ha pasado a Carmen Calvo, que ella estaba pensando sólo en Cataluña y el País Vasco. Allí donde el nacionalismo lleva décadas ejerciendo el poder. A menudo, en coalición con el Partido Socialista.

Lo que vicepresidenta quiso decir es que la derecha no tiene peso en el País Vasco y Cataluña porque no entiende sus hechos diferenciales. A diferencia del PSOE, que siempre lo ha hecho.

· El hecho diferencial del País Vasco, por ejemplo, es que el PSOE sostiene que el PNV no es de derechas.

· El hecho diferencial de Cataluña es que el PSOE sostiene que no lo era Convergencia.

Por eso gobierna tan ricamente con la derecha nacionalista vasca y por eso pactó tan ricamente el nuevo estatuto catalán con la derecha nacionalista catalana. Digamos que si eres sólo de derechas, el PSOE nunca pactará contigo. Pero si eres de derechas y nacionalista, entonces tienes muchas opciones. Si eres independentista, entonces Lastra se reúne contigo para alumbrar la España progresista.

En Euskadi, donde el matrimonio del PSOE con el PNV tiene décadas de historia, los de Urkullu votan hoy a favor de que un nuevo estatuto incluya la autodeterminación. Porque dice Ortúzar que a la Constitución hay que hacerle un restyling, que no es euskera sino gerundio.

En Navarra, donde la coalición más votada fue Navarra Suma y donde gobierna el PSOE en alianza con la marca del PNV, empezó ayer la negociación de la presidenta Chivite, socialista, con Bildu. Que no es derecha sino extrema izquierda independentista. Por tanto, y para los parámetros del socialismo navarro, un interlocutor perfectamente aceptable.

Se aguarda con emoción el momento en que Chivite siente a su mesa a los de Vox para negociar los Presupuestos de Navarra. Como no importa el con quién sino el para qué…

A esa tesis se apunta el gobierno de España cuando de los indepes se trata y lo que está en juego es la investidura. Si Junqueras, recluso condenado, pide una negociación de gobierno a gobierno, ahí está el equipo de Sánchez al quite para explicarnos a todos que esto es la cosa más normal del mundo. De gobierno a gobierno.

La comisión bilateral. Si ya negocian de gobierno a gobierno. Hombre, es verdad que es de gobierno de España a gobierno autonómico de un territorio, que no exactamente lo que Junqueras tiene en la cabeza. Pero mira, si tan corriente y tan rutinario es esto de la negociación de tú a tú, que le responda Sánchez eso a Junqueras: pero qué me estás pidiendo, Oriol, si ya hablamos todos los días de gobierno a gobierno. Claro, el problema lo va a tener cuando levante la mano Torra para recordarle que el presidente del gobierno autonómico no es Junqueras sino él, el de los puigdemones. Y que si tan hermoso es el diálogo y tan obligado, por ley incluso, está Sánchez al de tú a tú debería empezar por cogerle el teléfono cuando le llama. Eso no está en el Estatuto catalán, pero se sobreentiende.

Vas a tragar con una mesa de negociación entre gobiernos para satisfacer al condenado por sedición y sin dirigirle la palabra al presidente de ese otro gobierno. El sindiós de la política patria va alcanzando cotas inenarrables.

En esto de con quién hablo, con quién no, y por qué sí y por qué no, el plato español por excelencia también es la empanada mental. Va a ser éste nuestro verdadero hecho diferecial. Digamos… nuestra identidad histórica.

