Tertulia de médicos: ¿Se está abusando de las bajas laborales?

EN MÁS DE UNO

Nuestros médicos de cabecera, Alfonso Fernández, Jesús de la Fuente y Esther Holgado hablan en Más de uno de las bajas laborales. Aseguran que ellos no tienen la manera de comprobar si un paciente tiene una gastroenteritis, por lo que tienen que creerles. Aunque sí que afirman que hay mucha gente que abusa de las bajas laborales, "hay gente que es una profesional del absentismo" y piden que sean los médicos de la propia empresa los que tienen que dar la baja del día. También recuerdan que no tiene sentido que los especialistas no puedan dar la baja, sino que tienen que hacer un informe para el médico de cabecera, "uno de los grandes en la atención primaria es la alta carga en burocracia".