Marta García Aller: "Para prevenir la violencia vicaria, más protección es necesaria"

Tenían dos y cuatro añitos. Las dos niñas que aparecieron muertas, asesinadas, junto a su padre agonizando, el asesino. Presunto asesino hay que decir aunque la Guardia Civil no tiene muchas dudas, viendo el rastro del horror, de que fueél quien las mató antes de quitarse la vida. Se las encontró Alina, la madre, ya muertas, cuando fue a buscarlas en el pueblo de Almería en el que vivían al extrañarse de que se hubiera hecho tarde y su ex no le trajera a las niñas.

Se trata de un caso de violencia vicaria, la que ejercen los maltratadores para causarle el mayor dolor posible a la mujer, a menudo como venganza cuando ella consigue por fin alejarse de él. Y qué mayor daño se le puede causar a una madre que matando a sus hijas.

El asesino llevaba una pulsera de seguridad y tenía una orden de alejamiento de su ex que no le prohibía ver a sus hijas. Ambos decidieron de mutuo acuerdo un régimen de visita de seis horas los domingos. No eran visitas tuteladas, el padre recogía a sus hijas y luego las devolvía seis horas después. Este domingo no se las devolvió.

La mayoría de mujeres que son asesinadas por sus parejas y ex parejas no han puesto denuncia. No lo hacen por miedo a que el maltratador les haga algo a ellas o a sus hijos. También por miedo a no ser creídas o porque no confían en el sistema. Alina confió en el sistema, pero no bastó. Y para mejorar la protección que da la Justicia a las mujeres víctimas de maltrato cabe reflexionar sobre el mutuo acuerdo en estos casos. ¿Puede una mujer víctima de violencia extrema negociar en situación de igualdad con su maltratador?

En España hay 1.455 menores en riesgo extremo en el sistema VioGen y 52 han sido asesinados por violencia vicaria desde 2013. Si no se protege a los niños, no se protege a la madre, y si no se protege a la madre, no se protege a los niños.

¿Moraleja?

Para prevenir la violencia vicaria, más protección es necesaria.