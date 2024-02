Marta García Aller: "Pretender que Putin está silenciado, es un bulo muy descarado"

Anda Tucker Carlson dando lecciones de periodismo porque ha entrevistado a Putin. Los más cafeteros recordarán que Carlson es el famoso presentador amigo de Trump al que hace unos meses echó la Fox porque se demostró que había mentido con acusaciones falsas de fraude en el recuento de votos. Carlson daba crédito en antena a las acusaciones de Trump sobre fraude electoral y en privado escribía mails en los que reconocía que mentía. Ese es Carlson. Al que por cierto Trump ha propuesto ser su candidato a vicepresidente.

Pues Carlson acaba de ir a Moscú para entrevistar a Putin para su canal de youtube. Ya ha entrevistado a Orban a Milei y Abascal, con cientos de millones de visitas. Antes de verla ya sabemos muchas cosas de esta entrevista. Sabemos lo que ha dicho Carlson para promocionarla. Acusa a los medios occidentales de haber entrevistado mucho a Zelenski y no hacer ningún esfuerzo por escuchar la versión de Putin de la historia. Ya sabes, la idea de ‘eso no te lo contarán los medios’.

Lo que Carlson no dice es que es Putin el que no ha querido dar ninguna entrevista a ningún medio occidental porque Putin no quiere que le hagan preguntas incómodas. Dice Carlson también que en Occidente nunca se ha escuchado la versión de Putin,presentándolo como víctima silenciada, cuando desde el día de la invasión no han dejado de retransmitirse en directo sus comparecencias en el Kremlin.

Desde que invadió Ucrania, Putin solo ha hablado con medios rusos, chinos o kazajos. Y muchos medios occidentales han cerrado sus oficinas en Moscú porque no podían garantizar la seguridad de sus periodistas para informar desde allí. El reportero de The Wall Street Journal Evan Gershkovich, sigue detenido en Rusia por hacer su trabajo. Más de mil periodistas rusos que han tenido que huir de su país por las leyes de censura que criminalizan la cobertura de la guerra. La única versión que se permite oír en Rusia es la de Putin. Eso no te lo contará Tucker Carlson.

¿Moraleja?

Pretender que Putin está silenciado, es un bulo muy descarado.