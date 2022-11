Marta García Aller: "El pacto con la banca seguramente sea mejorable, pero criticar así lo aprobado en Consejo de Ministros no es razonable"

El acuerdo firmado entre el Gobierno y la banca por las hipotecas no solo puede ayudar a un millón de familias en apuros por el euríbor; ayuda también a la banca, que necesita una coartada para evitar un desgaste reputacional y un cortafuegos para evitar impagos; ayuda al Gobierno, sobre todo a Nadia Calviño, a mostrar que pone en marcha medidas para lo que ellos llaman clase media; y ayuda también, ya de paso, a confirmar que la vicepresidenta Yolanda Díaz se sigue identificando con Podemos.

Yolanda Díaz ha utilizado la primera persona del plural para criticar el acuerdo recién salido del Consejo de Ministros al que ella pertenece: "No es lo que defendemos en Unidas Podemos, el acuerdo es sustancialmente mejorable", ha dicho la vicepresidenta, que todavía no aclara si será o no candidata de Podemos o de Sumar, o de ninguna de las dos.

"Mejorable" es lo más suave le que ha llamado al acuerdo negociado por el Ministerio de Economía. Hace poco más de un mes, tras aquel intento de frenar el precio de la cesta de la compra, la vicepresidenta Yolanda Díaz pidió a los bancos que congelasen todas las hipotecas durante este año. Fue entonces cuando desde el Ministerio de Economía aceleraron las negociaciones con la banca que ahora ven sus frutos. Y al final ha sido Nadia Calviño la que ha conseguido este plan de ayudas y con él se anota una victoria en la disputa interna que tienen entre los socios de Gobierno por ver quién vela mejor por los intereses de la disputada clase media en este año electoral.

Pero tener a la vicepresidenta Yolanda Díaz criticando el acuerdo con la banca, lo que demuestra es la necesidad de volverle a poner un foco a esta rivalidad. Cuanto más evidente vuelva a ser este enfrentamiento interno, el de Calviño y Díaz, lo mismo a cuenta de la banca que de la subida del salario mínimo, mas quedará en segundo plano el otro, el de Díaz con Podemos. Aunque este es, en realidad, el enfrentamiento en que Yolanda Díaz se juega su futuro político.

¿Moraleja?

El pacto con la banca seguramente sea mejorable, pero criticar así lo aprobado en Consejo de Ministros no parece razonable