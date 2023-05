Marta García Aller: "Con la ONU avisando del colapso climático, lo de geranios en el balcón suena muy errático"

Esta campaña electoral es difícil no acordarse de ‘No mires arriba’, esa película en la que dos científicos del montón tratan de advertir a la gente de que un meteorito va a destruir la Tierra, pero en vez de tomarles en serio se convierten en un espectáculo de telerrealidad.

Lo malo del mundo real es que es todo mucho menos verosímil. En pocos días se nos amontonan tantas amenazas que aumentan el riesgo de que el planeta se vaya al garete que ningún guionista de ciencia ficción se atrevería a mezclarlo todo. No sería creíble.

Un par de días después de que el cofundador de ChatGPT compare en el Senado estadounidense los riesgos de la inteligencia artificial con el de las armas nucleares y advierta de que todo puede ir muy muy mal, solo un par de días después, la ONU aporta nuevos datos del alto riesgo de colapso climático. De uno en uno, no se nos amontonen los apocalipsis.

A diferencia de lo que pasa con las películas, la realidad no necesita ser verosímil. Da igual que nos creamos o no lo que está pasando, porque está pasando. Ya nos pasó con la pandemia, que no nos la creímos hasta que la tuvimos encima. Ahora los expertos en inteligencia artificial se están cansando de advertir que lo que viene puede ser caótico si no se regula bien. Y lo dice en un país, Estados Unidos, que no es capaz ni de regular los rifles de asalto de los adolescentes. No es muy tranquilizador.

Y encima llega la ONU con un nuevo informe científico que avisa de que es casi seguro, casi seguro, dice, que el mundo va a experimentar temperaturas récord en los próximos cinco años. El futuro se nos ha echado encima. Dicen que este aumento de temperaturas va a llevar al mundo a un territorio desconocido. Los impactos catastróficos y potencialmente irreversibles ya están aquí.

Lo que no está es el tema en la campaña electoral. Bueno sí. La presidenta de la Comunidad de Madrid nos ha prometido a los madrileños una planta en cada balcón. Arreglar no arreglará mucho, pero así tenemos dónde mirar mientras llega el meteorito.

¿Moraleja?

Con la ONU avisando del colapso climático, lo de geranios en el balcón suena muy errático.