Marta García Aller: "La manera de celebrar que la pandemia ha terminado ha sido fingir que la hemos olvidado"

Ya sabemos cómo termina la mayor emergencia de salud mundial de nuestra historia. Ya es oficial. La OMS declaró este fin de semana el final de la pandemia y no ha habido fuegos artificiales ni grandes discursos. Así termina una pandemia. No haciéndole ni caso a la noticia. La normalidad no se celebra, se vive. Y ya.

La pandemia del Covid termina después de matar a siete millones de personas e infectado a 765. Aunque es la propia OMS la que cuestiona sus propias cifras oficiales. La cifra real seguramente sea mucho mayor: hasta 20 millones de muertos se estiman.

Trastornó el mundo entero. Gente encerrada, fronteras cerradas, economías devastadas… Y estamos pasando página como que no quiere la cosa. Sin que conozcamos bien sus causas ni sus consecuencias. Sin haber logrado un reparto igualitario de las vacunas por todo el mundo. Sin averiguar qué falló realmente en la respuesta. No hay todavía un análisis oficial de qué podíamos haber hecho mejor. Ni se ha calibrado la gestión de la crisis. Aquel informe prometido nunca llegó. Tampoco los refuerzos a los sanitarios que tanto aplaudimos.

Y lo más significativo de todo es que sigue habiendo nuevas variantes, pero ya ni aprendemos sus nombres. Ni sus síntomas. La nueva Omicron se llama XBB.1.16, más conocida como Arcturus, está creciendo en India y Estados Unidos y viene con un nuevo síntoma: la conjuntivitis. Hay otra, la XBB191 a la que ni siquiera le han puesto un apodo pronunciable. Ni caso. Si ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en si decir la covid o el covid.

En realidad no ha terminado el virus, sino la fase de emergencia. Es decir, ya no estamos en modo crisis pero el virus sigue por ahí. Solo que ha ido mutando tanto que puede empezar a tratarse como unas infección más. Una que va a seguir matando pero menos. Lo suficiente para que baste la inmunidad que hemos ido adquiriendo los supervivientes. Eso es lo que somos, supervivientes.

Como tantas otras experiencias traumáticas, la pandemia preferimos olvidarla. Amnesia funcional, creo que le dicen los psicólogos. No es que no nos acordemos de ella. Es que no nos queremos acordar.

¿Moraleja?

La manera de celebrar que la pandemia ha terminado ha sido fingir que la hemos olvidado.