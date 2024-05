Marta García Aller: "En España, a un ex president que intenta volver a serlo lo acaban de amnistiar"

Ayer pasaron dos cosas muy importantes. Y no, no me refiero al concierto de Taylor Swift y la presentación de 'Años de Perro'.

En estos años en los que va todo tan deprisa que cada uno vale por siete, el día de ayer no sé a cuánto equivaldrá, pero es uno de esos antes y después que se tragaran las prisas de la historia. Entramos en territorio desconocido aunque luego, como a todo, nos acabemos por acostumbrar. Ayer se amnistió a un ex president y se condenó a otro. Dos ex presidentes, ambos, con pretensiones de volver a ser presidentes. En Estados Unidos, se condenó a Trump.En España, se amnistió a Puigdemont. Curiosamente, tiene más posibilidades de volver a convertirse en presidente el ex presidente condenado que el amnistiado.

Trump ha vuelto a hacer historia al convertirse en el primer expresidente de Estados Unidos en ser declarado criminal convicto. Puigdemont ha hecho historia forzando a que se apruebe la primera ley de amnistía que le exonera a él y demás políticos del procés por saltarse la ley.

A Trump lo han condenado por encubrir un pago de un soborno a una actriz porno para mantener su silencio con fines electorales. A los del procés les llega ahora la amnistía en diferido a cambio de los siete votos de la investidura.

A Trump, ser condenado no le impide presentarse a las elecciones de noviembre y, si gana, volver a ser presidente, incluso desde la cárcel. Una situación sin precedentes. Tampoco los tenía que un prófugo de la Justicia española se presentara a las catalanas, lo que no consiguió fue ganarlas. Pero aunque se haya aprobado la amnistía, de momento Puigdemont se la juega a ser detenido si regresa a España.

La condena a Trump demuestra que allí un ex presidente no está por encima de la ley. La amnistía demuestra que aquí sí.

¿Moraleja?

En Estados Unidos, hasta a un ex presidente que intenta volverlo a ser lo pueden condenar. En España, a un ex president que intenta volver a serlo lo acaban de amnistiar.