Marta García Aller: "De cuántas cosas nos solíamos preocupar que ya hemos tomado por costumbre"

Cómo hemos cambiado. No, en serio, cuánto hemos cambiado en estos meses. Hace no tanto que la quiebra de un banco regional en Estados Unidos contagiaba Europa de incertidumbre y casi provoca un pánico bancario. Y la sola idea de ver una explosión en el Kremlin en plena invasión de Ucrania hace no tanto nos tendría en vilo por si empieza la Tercera Guerra Mundial otra vez.

Pero cómo nos hemos debido de ir acostumbrando a que pasen estas cosas, y otras peores, que ayer mismo se vio una explosión en el Kremlin y tampoco le hemos hecho mucho caso. Dice Moscú que ardieron las cúpulas del palacio presidencial, que fue un ataque con drones para matar a Putin, Kiev lo niega. Y sea un ataque de falsa bandera, de esos en propia puerta para justificar un contraataque, o un intento de verdad de matar a Putin, el caso es que estamos en vilo pero de aquella manera. Con el rabillo del ojo solo.

Influye que a Putin ya no nos lo creemos, claro, algo hemos aprendido. Pero antes tampoco nos lo creíamos y sus amenazas de represalias causaban mucha más inquietud. Ahora los vídeos del fuego en las cúpulas del Kremlin que ha difundido Moscú circulan entre cierta indiferencia, o expectación contenida. Podría haber una respuesta militar o podría no haberla. Putin podría estar planeando una escalada seria o no. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes para el fin de semana?

Algo así pasa con el nuevo episodio de la tormenta bancaria. La intervención y venta del First Republic, se ha quedado en un susto en las bolsas norteamericanas. Al menos, de momento. Otro banco mediano en problemas, con su fuga de liquidez, su desplome bursátil, y otra compra por parte de un gigante (JP Morgan) para calmar las aguas. Ya van tres. Y a la tercera no le estamos haciendo tanto caso. Y eso que esta última caída en bolsa se producía mientras se reunía la Reserva Federal a volver a subir los tipos. Vuelve a subir el precio del dinero y tampoco ya nos inmutamos por eso.

De cuántas cosas nos solíamos preocupar que ya hemos tomado por costumbre.

¿Moraleja?

Que venga el lobo ya no mete miedo, estamos tan acostumbrados que nos importa un bledo.