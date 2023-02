Marta García Aller: "Se avance o no en las relaciones con Marruecos, el plantón de Mohamed VI hay que ponerlo en contexto"

La gran ventaja para el presidente Sánchez de que el rey Mohamed VI le haya dado plantón en su visita a Marruecos es que eclipsa el desplante de los ministros del socio morado del Gobierno. A Rabat solo han ido los ministros socialistas con el presidente. Doce, en total. Pero en este viaje la noticia está más en las ausencias más que en las presencias.

A Sánchez ya lo habían plantado sus propios ministros, y la vicepresidenta Yolanda Díaz, antes de que lo plantara el mismísimo rey de Marruecos. Pero ahora se habla más de la no-foto con Mohamed VI que de la no-foto de la coalición. Una no-foto con un rey no es una no-foto cualquiera. Así que si el Gobierno de Sánchez quería que este viaje de dos días sirviera para dejar clara la complicidad con el reino alauí la puesta en escena no parece que vaya a funcionar.

Otra cosa es que sí funcione la veintena de acuerdos que se han ido a firmar mientras Mohamed VI sigue de vacaciones en Gabón. Acuerdos en seguridad, en la lucha antiterrorista, y la cooperación ante la inmigración.

El plantón del rey no quita para que todo esto prospere, lo desluce. Hoy veremos en qué queda. El Gobierno marroquí está acostumbrado a trabajar sin que aparezca mucho por Rabat el rey, que es muy de prorrogar sus vacaciones cuando le viene en gana y poco de trabajar.

No sé si esto consolará al presidente Sánchez por su no-foto, pero cuenta Ignacio Cembrero que el rey marroquí ha dado muchos plantones en la última década. A Erdogan, a Medvedev, a Pompeo. A los reyes de España tuvo la cortesía de aplazarles sine die la visita con seis días de antelación.

Mohamed VI lleva de vacaciones en Gabon desde Navidad. La mitad del año pasado la pasó fuera de su país, mayormente de vacaciones. Y entre las ventajas de ser monarca de un país no democrático y sin libertad de expresión es que en Marruecos la prensa no puede criticarle allí abiertamente por ello. Esa falta de libertad de expresión en Marruecos que los socialistas españoles no se atrevieron a criticar para no empañar esta cumbre de la no-foto.

¿Moraleja?

Se avance o no en las relaciones con Marruecos, el plantón de Mohamed VI hay que ponerlo en contexto.