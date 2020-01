José Ramón de la Morena: "El primer partido de Setién con el Barça me dejó una mirada fija hacia la cantera"

Y el fin de semana nos deja también otra polémica del VAR, curiosamente esa es una de las cosas que temían los puretas del fútbol, que el VAR ahogase las polémicas y las discusiones, y está siendo todo lo contrario, porque el ser humano está lleno de contradicciones, y el VAR es un vídeo que manejan seres humanos, y que lo interpretan de acuerdo a las presiones, influencias y circunstancias que tienen, como se viene comprobando.

Al Sevilla le anulan un golazo en el Bernabéu, que es interpretable según el reglamento, pero le conceden un segundo gol que no es interpretable, porque Clos Gómez, el director del VAR, me dejó muy claro la otra noche que cualquier mano de un delantero, voluntaria o involuntaria, anula el gol, y el VAR demuestra que a Munir le dio el balón en la mano, pero les pareció muy fuerte anularles dos goles, sobre todo teniendo la duda del primero, y no anulan el que es más claramente antirreglamentario.

Y eso me lleva a la desconfianza en los analistas del VAR. Siento verlo así, pero es lo que están demostrando. Y entre las decepciones, me llevé otra al escuchar las palabras de Monchi, el director deportivo de Sevilla, diciendo que si anulan ese segundo gol al Sevilla, el más ilegal, repito, igual habría pedido al equipo que se retirase. No lo hubiese hecho nunca, pero yo nunca creí que Monchi pudiese decir algo así. De la gente supuestamente sensata, no espero insensateces.