Aun entendiendo que el interés general siempre lo decide el gran público, me resulta injusto que las semifinales de la Copa del Rey hayan perdido quilates de interés al caer eliminados el Barça y el Madrid. Esta Copa a todos nos ha parecido mucho más interesante y divertida a un solo partido en el campo del más débil. Nos ha entretenido las noches de enero y febrero, y es admirable como el Athletic eliminó al Barça y como La Real Sociedad eliminó al Madrid, y es igual de admirable como el Mirandés y el Granada se han abierto paso hasta llegar a estas semifinales que comienzan a jugarse esta noche, con ese partido de Bilbao entre el Athletic y el Granada.

Hacen bromas diciendo que estas semifinales son como las discotecas cuando se van a cerrar y dan la luz, que solo quedan dos vascos y los del pueblo. Pues no. En estas semifinales quedan los cuatro equipos que se lo han ganado casi de manera heroica.

Y me llama la atención esta mañana también, los apuros económicos del Barça para fichar de urgencia a un delantero que sustituya a Luis Suárez y a Dembelé, operado ayer en Helsinki, y baja, según el Barça para los próximos 6 meses. Parece justo que le autoricen a hacer un fichaje fuera de plazo, pero leer que el Barça no puede hacer frente a este fichaje, salvo que sea cesión o préstamo, me parece un contrasentido, cuando el Barça este año, según la Lista Forbes es el club que más ingresos ha tenido. Que me lo expliquen, o que se lo expliquen a sus socios.