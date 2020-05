José Ramón de la Morena: "Sé que de las causas, Rubiales solo mira el precio"

Supongo que el juez de lo mercantil de Madrid, que desestimó la demanda de la liga, a la federación por prohibirles jugar los lunes , lo tendrá muy claro y justificado, pero yo no puedo entenderlo.

Como tantas otras cosas de la justicia en este país, quizá porque una cosa es ser justo y otra hacer justicia. Resulta que la Federación prohíbe que jueguen los lunes, y el juez les da la razón, quizá la tengan, pero después cuando la presidenta del CSD le llama a Tebas y lo reúne con Rubiales y le hacen firmar un nuevo contrato a Tebas, por el que el CSD y la Federación van a cobrar de los clubs el doble de lo que tenían acordado en el Decreto, entonces ahora Rubiales dice que sí, que pueden jugar los lunes… hasta final de temporada, pero en la próxima ya se verá… ¿y qué se verá? pregunto.

Entiendo que entonces la señora del CSD que protege a Rubiales volverá a encerrar a Tebas y pegarán otro sablazo a los clubes, o tal vez Rubiales se conforme con que Tebas no se meta en las elecciones a la presidencia apoyando a Casillas, que es posiblemente lo que más le preocupa ahora. Pero todos aquellos argumentos que esgrimía Rubiales para no permitir que se jugaran partidos los lunes, ¿ahora dónde quedan? Quiero creer en la causa justa de ese juez de lo mercantil en Madrid, al que conozco. Pero no puedo creer en ninguna causa justa de Rubiales, porque también le conozco, y sé que de las causas solo mira el precio.