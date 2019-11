De la Morena: "Creo más a Robert Moreno que a Luis Enrique, pero me parece un crío cobardica y asustado"

Por fin apareció ayer el seleccionador cesado y dimitido. Robert Moreno. Lo hizo convocando a la prensa para dar su versión de cómo actuó él con Luis Enrique y cómo se le quedó el cuerpo cuando Luis Enrique le dijo que no iba a contar con él. Robert Moreno leyó el texto que se había preparado y me transmitió más credibilidad que el día anterior Luis Enrique acompañado de los dos bultos sospechosos que tenía al lado. Pero me molesta y me indigna que este aspirante a entrenador, convoque a la prensa para utilizarla como altavoz en su defensa, y luego no permita preguntar a nadie. Para eso, es más honesto sacar una nota con ese mismo texto que leyó ayer. Pero quería protagonizar el momento y tener sus minutos de gloria con su imagen en todas las televisiones y en todos los medios. No nos sacó de dudas, porque no permitió preguntas, trató de hacernos creer a ciegas su ética personal para con Luis Enrique y que desconoce por qué Luis Enrique le excluye de su cuerpo técnico ahora.

Evitó pronunciar la palabra desleal con la que le acusó Luis Enrique y terminó diciendo que inicia ahora su carrera como entrenador en solitario, y que tiene muchas ganas de entrenar, de volver a los campos, y lo que más me indignó: a dar ruedas de prensa. Será solo cuando gana, o cuando le apetezca, porque la noche que se marchó como seleccionador, sin despedirse, huyó de la sala de prensa, y ayer no permitió preguntas. Le creo más que a Luis Enrique y a su Patrón, pero me parece un crío cobardica y asustado, que necesitó llevarse a los amiguitos a la rueda de prensa para que le aplaudieran al final. Qué pena me da y cómo me indigna que nos prestemos a asistir a convocatorias de prensa sin que admita preguntas el que nos convoca. Es un timo al profesional y un engaño a los ciudadanos.

