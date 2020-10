José Ramón de la Morena: "Me preocupa la situación y el estado psíquico y físico de nuestros equipos"

Me preocupa la situación y el estado psíquico y físico de nuestros equipos, en esta semana que comienza la Liga de Campeones. Porque vivimos una época extraña que además se retuerce en situaciones extrañas.

El Barça juega el martes con los húngaros del Ferenvaros, un equipo que en situación normal no sería rival para el Barça, pero en la situación del Barça, con ese estado entre nostálgico y depresivo de Messi, que comentaba uno de los niños recogepelotas del Getafe, que ya en el calentamiento se le notaba como enfadado y triste, con ese enfrentamiento que mantiene con su presidente, al que le han dicho que si quiere rebajarles los contratos, hable con sus abogados, no sé, no es muy tranquilizador.

Tampoco vi bien al Madrid perdiendo de esa forma ante el Cádiz, que no pudo ni tampoco quiso justificar Zidane de ninguna de las maneras, y se enfrenta al Saktar Donest, plagado de brasileños.

El Sevilla, que perdió el sábado en Granada, y que se enfrenta mañana al Chelsea en Londres, donde Kepa, nuestro portero de la selección, volvió a tener otro fallo el sábado, que mañana le costará nuevamente la suplencia, pero el Chelsea es de los equipos que más se ha reforzado este año.

Y por último pasado mañana el Atlético de Madrid en Múnich ante el Bayern, que posiblemente sea el equipo más fuerte y seguro del mundo en estos momentos, un panorama que es un desafío para nuestro fútbol, que nos hará la semana más interesante y entretenida, pero que nos puede maltratar las ilusiones. Ójalá me equivoque, que tampoco es difícil.