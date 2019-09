José Ramón de la Morena: "Ya no somos los más portentes de Europa en la Champions"

José Ramón de la Morena analiza en Más de uno la última jornada de la Champios, con la demoledora derrota del Real Madrid en París y el empate del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, "estamos perdiendo gas y fuerza", comenta.

Añade que "ya no somos los más potentes de Europa en la Champions". Asímismo, comenta que "si Zidane no lo soluciona, y dudo que sea capaz de hacerlo, la decisión de irse esta vez no la va a tener que tomar él".