De la Morena, sobre Peter Lim: "Es la desgracia de vender el alma al diablo, cuando no puede rentabilizarla la desprecia"

España tiene una selección que a mí me encanta, porque juegan como niños adolescentes que son, regatean, hacen caños, buscan genialidades, es bonito verlos jugar, y me ilusiona esa generación que no tardará en llegar a las principales pantallas del fútbol. Anoche golearon a Tayikistán, y antes también empataron con Argentina, los actuales campeones. Pero me ilusiona esa selección SUB-17 con chavales que hacen ese fútbol de fantasía.

Y entre medias, no me resisto a comentaros esta mañana otra ocurrencia más de Peter Lim, el millonario de Singapur al que Jorge Mendes convenció para que comprase el Valencia, como estación para promocionar futbolistas y venderlos después. En Valencia ya le han calado, a él y a su representante, el tal Murti, al que la gente le hace pasar mal rato cada vez que se sienta en el palco.

Como Murti entiende que sus males son por culpa de la prensa, ha prohibido la entrada a los entrenamientos, y solo se les permite ir 15 minutos una vez a la semana, y habrán de entrar y salir por las puertas traseras que dan al polígono industrial de la ciudad deportiva.

Es la desgracia que tiene haber vendido el alma al diablo, que cuando ve que no puede rentabilizarla como pensaba, desprecia el alma y humilla a quienes se la vendieron… o sea a los socios accionistas del Valencia, a quienes Amadeo Salvo engañó con aquellas actuaciones truhanes para que votasen la venta del Valencia a Peter Lim. Y aquel polvo… trajo este lodo.