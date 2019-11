De la Morena: "Luis Enrique ha sido el instigador de todo el lío diciendo que quería volver"

Anoche, Robert Moreno, hizo público un comunicado en el que, supongo, que el psicólogo que es su sombra, como lo era de Luis Enrique, le aconsejó una redacción amable y agradecida para todo el mundo; desde Luis Enrique a la Federación española de Fútbol, donde supongo que incluye al Rubi que fue quien le bajó los pantalones en púbico leyendo en público un mensaje privado. Es igual. No ha aclarado nada. Ha echado tierra a un charco en el que pretenden que no chapoteé nadie para que no se haga más barro, pero las dudas continúan, porque Luis Enrique aún no ha dicho nada, ni tan siquiera si acepta hacerse cargo del puesto, que se supone que sí, porque ha sido el instigador de todo el lío diciendo que quiere volver donde estaba.

Podía haber salido a aclararlo, la gente se lo habría agradecido, los futbolistas también y la prensa tendríamos más luz sobre toda esta oscuridad que se produce alrededor de los asuntos de Rubiales. Supongo que el nuevo seleccionador esperará a su presentación, el próximo miércoles 27 de noviembre, cuando todo el charco este se haya secado, y para desmentir rumores que no convengan y que ninguna de las partes le rebatirá a él, porque de nuevo tendrá la sartén por el mango, y él será quien decida qué futbolistas van a la Eurocopa, y eso lo miran mucho los jugadores, por tanto todos firmes calladitos, y en posición de revista por si acaso.

De ahí, que anoche, después de sacar el comunicado el cesado, ningún futbolista de la selección, que yo sepa, salió en esas redes sociales que tanto les gustan, dándole las gracias o agradeciéndole que les haya entrenado estos meses. Todos callados, porque intuyen que el que se va, ya no es amigo del que vuelve, y lo mejor es taparse en el burladero, hasta que el toro ponga a cada uno en su sitio. La valentía no es obligatoria, pero la cobardía nunca fue una virtud.

También te interesa...

El Sanedrín: Los errores de Rubiales, Robert Moreno y Luis Enrique

Rubiales anuncia la vuelta de Luis Enrique como seleccionador y el adiós de Robert Moreno

José Ramón de la Morena a Robert Moreno: "Cuando acaricias a una víbora lo normal es que te pique su veneno"