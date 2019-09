José Ramón de la Morena: "Un disparate el cese de Marcelino"

EL COMENTARIO DE JOSÉ RAMÓN DE LA MORENA

Me pareció un disparate el cese de Marcelino como entrenador del Valencia. El Valencia es otro club que vendió su alma al dinero de un millonario, y el que es millonario decía Luis Aragonés, le gusta tanto su dinero como el tuyo. Y Peter Lim no es de Valencia desde pequeñito, llegó a Valencia atraído por un supuesto negocio urbanístico que no acabó de salirle bien, pero los derechos televisivos actuales y los traspasos de los jugadores sí son más rentables ahora.