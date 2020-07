José Ramón de la Morena: "Me llama la atención el descalzaperros en que se ha convertido el Valencia"

Puede que el de esta noche sea el último capítulo de la Liga de fútbol, y el del domingo se quede en un epílogo explicativo del final de la novela. Puede. Depende de que el Madrid gane o no esta noche al Villarreal o de que Osasuna no de una sorpresa en el Camp Nou. En todo caso el interés dramático ahora está en los equipos que bajarán a segunda con el Espanyol. Leganés y Mallorca son los que tienen más posibilidades, pero el Celta y el Alavés aún no están fuera de peligro.

Me llama la atención el descalzaperros en que se ha convertido el Valencia, gobernado desde Singapur por Peter Lim, sin mayor interés que el de recuperar la inversión cuanto antes e intentar traspasarlo de la manera más ventajosa posible, aunque ya tiene a sus mejores jugadores puestos en el anzuelo. El Sevilla ya tiene un acuerdo con Parejo, aunque esos acuerdos Peter Lim suele romperlos según le dé el aire.

Necesita financiación y al mismo tiempo aligerar la nómina, con lo cual no ve tan mal traspasar a Ferrán Torres al City, como dijo ayer Eurosport, que está dispuesto a pagar un traspaso, siempre que no sea una exageración, porque a Ferrán solo le queda un año de contrato y podría marcharse libre una vez lo cumpla. Y con el vestuario convertido en un desguace, Peter Lim ha encargado a Jorge Mendes que le busque un entrenador de perfil bajo, y bien domesticado para que sepa obedecer sus intereses y directrices….y entre los nombres que le han ofrecido está el de Quique Sánchez Flores y Rubén Baraja, pero ni uno ni otro son animales domésticos, como necesita Peter Lim.

Claro que dirá su heredera que el club es suyo y hacen con él lo que quieran, por ejemplo destrozarlo, que es lo que están haciendo.