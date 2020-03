Canales, el futbolista del Betis, nos explicó anoche en El Transistor la campaña que han hecho los jugadores del Betis recaudando dinero para los desfavorecidos de Andalucía y los comedores sociales. Jota Peleteiro, el futbolista gallego del Aston Vila, ha donado 3.500 pares de guantes de nitrilo para los médicos de los hospitales. Ana Romero, del Betis, y Silvia Meseguer, del Atlético de Madrid, las dos futbolistas, pero médicas, se han ofrecido para trabajar en los hospitales que las necesiten.

Otro grupo de futbolistas como Saúl, Busquets, Oliver Torres, Moyá…se han unido para lanzar una acción solidaria con el objetivo de ayudar a las PYMES y los autónomos a los que está crisis está destruyendo. Anoche, el futbolista del Sevilla, Reguilón, comenzó otra iniciativa a través de sus redes sociales para donar dinero a los hospitales.

Son nuestros deportistas españoles, en gestos solidarios que les hacen ejemplares. Nos han anestesiado la anterior crisis económica con momentos históricos de gloria que tuvimos el privilegio de presenciar, fueron aquellas selecciones de fútbol, baloncesto y balonmano que alcanzaron títulos de campeones del mundo….fueron los Nadal, los Fernando Alonso, los Márquez, los Contador, Carolina Marín….una generación de deportistas que son nuestros antiinflamatorios contra las penas, que evidentemente no nos las solucionan, porque para eso están los gobernantes, pero esos deportistas ahora están dando un paso adelante y se ofrecen voluntarios para ayudar. En momentos en que el optimismo se despacha con cuentagotas, a mí estos gestos me hacen ser optimista…y me devolvieron la fe en que hay muchos más buenos que malos.