De la Morena: "Cerrado el mercado de fichajes, cada equipo tiene que arar con los bueyes que dispone"

Pues cerrado anoche el mercado de futbolistas, ahora cada equipo tiene que arar con los bueyes que dispone. Monchi, el director deportivo del Sevilla ha sido el máximo goleador de los directores, ha traspasado a 6 futbolistas por 105 millones y ha contratado a 13 por 145. Apuesta arriesgada, pero el Sevilla es tercero en la liga, de momento, y no tiene mala pinta .

Sí tiene mala pinta la situación en que queda el Barça después de su fracasado intento en fichar a Neymar, porque Rakitic quiere irse al no haberle aumentado el contrato, pero el Barça no ha cedido en traspasarlo a la Juve, y Rakitic ahora está incómodo con sus directivos. El Madrid firmó ayer al portero francés, Areolá, cedido por el PSG hasta final de temporada, y no ha querido ceder a las presiones de Zidane para traer a Pogba, por el que el Manchester pedía casi 200 millones.

Y ese será el argumento de Zidane si el equipo no logra tampoco éxitos esta temporada. Aunque con Hazard y los otros cuatro fichajes se ha gastado más de 300 millones y ha vendido por 130. El presidente Florentino Pérez comparecerá próximamente ante sus socios y les explicará el proyecto del Estadio, pero no desvelará el del equipo, que pasa por traer a Mbappe la próxima temporada, y convertirlo en el nuevo estandarte del club.

El Barça ha gastado 255 y ha vendido por 130 y el Atleti gastó 267 y vendió por 311 con la salida de Griezmann.

En el Valencia Peter Lim ha racaneado mucho y tampoco ha reforzado el equipo con garantías, pero tanto el entrenador, Marcelino, como el director general, Mateu Alemain, le temen lo suficiente como para callarse y no protestar porque saben la facilidad con que Peter Lim despide a sus empleados.

Y el fútbol, nuestra liga, supera el 1,3% del PIB español, genera 185.000 puestos de trabajo e ingresa 1.500 millones en impuestos al Estado español. Conviene recordarlo y valorarlo.