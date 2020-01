José Ramón de la Morena: "Será curioso ver a Bale en el campo con James, Benzema, Varane y Valverde"

Será curioso también ver al Barça en Ibiza, cuyas playas sus jugadores conocen bien, pero dudo que sepan siquiera donde está el campo; o el Valencia en Logroño y el Atleti en León con la Cultural. Habrá muchos actores secundarios en las alineaciones, pero al ser a partido único, los entrenadores ya no frivolizan en estos partidos con los experimentos. Desde luego es más emocionante la Copa a partido único en estas eliminatorias, y le da otro interés al espectador.

El miércoles amanece también con las declaraciones ayer en Pamplona del ex gerente de Osasuna, reconociendo que pagaron dinero a equipos para que ganasen a otros, o sea primas a terceros, pero también a jugadores para que se dejasen ganar, o sea; compra de partidos, y señala que a jugadores del Getafe les pagaron 400.000 euros para que no ganasen a Osasuna en Pamplona.

Eso sí, no dice a quiénes, no da nombres, lo cual es sospechoso, porque basurea a todos los jugadores del Getafe, y no sabemos si ese dinero se lo quedo él o los supuestos jugadores del Getafe. Huele muy mal ese viento corrupto que se va a ir destapando de ese juicio. Espero que la justicia sea implacable, pero después de ver como acabó lo del Levante-Zaragoza, no tengo demasiada confianza.