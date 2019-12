José Ramón de la Morena: "Está claro que algo debieron hablar los árbitros ante las protestas de los jugadores del Madrid"

Esa conversación, según le han filtrado al Real Madrid, es una pregunta del árbitro del partido al de la cabina: ¿Os ha parecido penalti? refiriéndose al plantillazo de Lenglet en el muslo de Varane dentro del área, y la contestación de De Burgos Bengoetxea fue "Nada, no ha habido nada. Sigue, sigue".

Esa conversación la pueden oír en las televisiones que transmiten el partido, aunque la producción la hace Mediapro, ahora muy enfrentada al Real Madrid, o sea que de ahí no vendrá el chivatazo, si fuese cierto. Movistar televisó el partido, y me encaja más que de ahí sí saliera el soplo de esa presunta conversación, que escandaliza al Madrid. Porque viendo las imágenes repetidas y ralentizadas, la entrada de Lenglet a Varane pudo ser penalti, y el agarrón de Rakitic, sacándole la camiseta, lo fue, sin ninguna duda.

¿Qué va a hacer la federación de Rubiales? ¿Entregará esa conversación, si es que se ha producido? Está claro que algo debieron hablar los árbitros ante las protestas de los jugadores del Madrid, pero me temo que la prueba no aparezca, y se deje pasar el tiempo hasta que pase la tormenta. En todo caso Rubiales se había refugiado bajo los pantalones de Florentino en su guerra con Tebas, pero ahora le llega un juicio por agresión a una mujer, que presenta parte médico de un forense, y una testigo….y llegan las elecciones a las que él se presenta…si la justicia no lo impide. Se avecinan tiempos interesantes. Estad atentos a la radio.