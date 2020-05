José Ramón de la Morena: "Alguien tendrá que explicar por qué un supuesto inocente como Rosell se pasa dos años en la cárcel"

Me dijo que le ha presentado una querella a la juez Carmen Lamela para saber qué hay de verdad en el inicio de su caso y si hubo prevaricación. No sabe de qué otra forma un fiscal pudo fijarse precisamente en él e investigar su vida 11 años atrás.

Por eso repite que si no hubiera sido presidente del Barça no habría pisado la cárcel. Y, aunque no me quiso dar su nombre, después de un año en libertad, en su cabeza ya se dibuja la silueta del instigador de su caso y la persona que está detrás de la pesadilla que ha vivido. Me habló de Rato, de Bárcenas, de Junqueras, de Villar…

Pero vuelvo a embarullarme en dudas que me hacen perder la fe en el ser humano y en la justicia, porque alguien tendrá que explicar por qué un supuesto inocente se pasa dos años en la cárcel, o quién remedia ese error y quién lo paga, o por qué la justicia puede ser injusta. Qué lío…

Casi tanto como el que intuyo para las fechas que están proyectando para el final de Liga, que quieren terminar el 19 de julio para jugar la Champions y la Europa League en Agosto; primero los cuatro partidos que faltan en la Champions, y después las eliminatorias de cuartos a partido único en las dos ciudades donde se juegan las dos finales, Estambul y Gdansk, pero esas finales las han fijado para el miércoles 26 y el sábado 29 de agosto.

Si hay que dar vacaciones después a los futbolistas y un margen para que preparen la temporada, ¿cómo van a comenzar la siguiente el 12 o el 19 de septiembre, que es lo que exigen las televisiones para que la gente pague la cuota del mes de septiembre? Complicado. No me he levantado esta mañana muy lúcido, porque me cuesta entender algunas cosas.