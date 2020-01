Sebastián Álvaro: "He estado más de siete veces a punto de morir"

Presenta 'La vida en los confines de la Tierra'

Sebastián Álvaro presenta en Más de uno 'La vida en los confines de la Tierra'. Un libro que ha escrito junto a José Mari Azpiazu en el que relatan los testimonios e historias de los exploradores que fueron a la Antártida, donde algunos volvieron y otros no, "hemos querido rescatar las historias de todos los héroes anónimos que se quedaron allí, enterrados bajo el hielo", además, nos habla de su historia personal y explica que ha estado siete veces a punto de morir, "la vida no se mide en años". Por otro lado, explica que la Antártida "es el único sitio donde podemos encontrar la paz interior que no tenemos y el reenucuentro con el ser humano".