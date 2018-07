Sánchez: "El relevo a Francia en misiones africanas lo tienen que decidir las nuevas Cortes"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asegura en Más de uno que "Mariano Rajoy no me ha dicho nada de hacer un posible relevo a Francia en las misiones africanas" y reconoce que al leer la información en El País "me he mostrado muy contrariado". Por ello, adelanta que en ningún caso apoyará esa decisión en la Diputación Permanente, ya que a su juicio "esa decisión corresponde que la decidan las nuevas Cortes Generales".

Durante la entrevista con Carlos Alsina, Sçanchez recuerda que "hace cuatro años cuando el PSOE perdió las elecciones estaba fuera de la política", pero ahora "trabajo para ser presidente del gobierno y estoy convencido de que voy a lograrlo". Insiste en que "España necesita cambio" y señala que "en el partido del 20-N, la final la vamos a jugar el PP y el PSOE".

El líder del PSOE señala que para hacer frente al yihadismo, en caso de llegar a la presidencia del gobierno, "primero apostaría por saber lo que necesita Francia, buscaría también la unidad de las democracias y no hablaría nunca de guerra, sino de combatir al terrorismo". También, considera importante que "España recupere la voz en foros importantes como el de Viena, en el que hemos perdido peso en los últimos años".

Sobre la información de El País, que asegura que Rajoy está dispuesto a que España releve al Ejército francés en África, asegura que "no me ha dicho el presidente nada de eso, pero si es verdad sería un error porque eso tiene que tener consenso de todos". Por ello, pide a Rajoy que "esa 'hipotética decisión' no se tome ahora con la diputación permanente" y apuesta porque sean las nuevas cortes generales las que aprueben una "decisión tan importante". Reconoce que se siente contrariado porque el presidente del gobierno "no me haya contado algo así", después de varias semanas de reuniones entre ambos.

Respecto al despliegue de tropas en Siria, señala que "coincido con Javier Solana y Barack Obama en no enviar tropas a Siria" y ve muy necesario involucrar a la comunidad musulmana y a la Liga Árabe en esa unidad". Además, critica al líder de Ciudadanos por querer enviar tropas a Siria.

Sobre la posibilidad de tener a Podemos como socio de gobierno, afirma que "tienen las puertas abiertas", pero cree que "han cometido un error con el pacto antiyihadista, que les descalifica para futuros acuerdos". Además, insiste en que "Podemos ha abandonado la retórica populista en algunos temas", ya que "por ejemplo no me llaman casta ni hablan de salir del euro". Sin embargo, le sorprenden alguna de sus decisiones como el pacto con Bildu.

También, dice que en caso de llegar a la presidencia iniciará "un diálogo con la comunidad musulmana en España", ya que "por un lado muchos de ellos son víctimas de los atentados y por otro luego les miran como responsables de los atentados".

Por otro lado, critica a Albert Rivera, al que califica como "un político de derechas" por las políticas que plantea con los "copagos o el pacto fiscal". En su opinión, hay que recuperar la universalización de 0 a 18 años y que las madres desempleadas tengan un subsidio en los meses de baja de sanidad".

En Cataluña señala que lo que tiene que hacer el futuro gobierno "es estar unidos" y espera "tener el apoyo del PP, al igual que hemos apoyado ahora nosotros". Insiste en que el PP no tiene solución para Cataluña", algo que "no ha demostrado en los últimos cuatro años".